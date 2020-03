Coronavirus: l'attaquant de l'Ajax Amsterdam Quincy Promes enfeint le confinement pour aller faire un match dans une plaine de jeux

L'attaquant de l'Ajax Amsterdam Quincy Promes a enfreint toutes les mesures liées au coronavirus le week-end dernier en jouant un match de football dans une plaine de jeux à Amsterdam avec notamment Daishawn Redan (FC Groningue). Promes, 28 ans, 40 fois international néerlandais, a reconnu son erreur et présenté ses excuses.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo tournait où l'on pouvait voir Promes et Redan ensemble en train de jouer au football avec d'autres amis. Les deux joueurs ont ensuite été contactés par leur club au sujet de leur comportement.

Promes a réagi via un message sur Instagram. "Je voudrais m'excuser pour la vidéo sur laquelle on me voit. Le football me manque mais après coup, je n'ai pas été prudent de sortir vu les circonstances. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage en ces temps difficiles".

L'attaquant est un grand nom de l'Eredivisie, le championnat néerlandais. Après avoir éclaté au FC Twente avec des passages ensuite au Spartak Moscou et à Séville, Promes est revenu cet été à l'Ajax, où il avait effectué une partie de sa formation.

