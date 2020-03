Le sélectionneur du Brésil, Tite, toujours hanté par ce quart de finale contre la Belgique à la Coupe du monde en Russie: "Ca m'empêche de dormir"

Comment ne pas s'en rappeler: il y a presque deux ans maintenant, la Belgique battait le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde russe. Cette défaite a fait du mal à la Seleçao. Une élimination qui hante toujours l'actuel sélectionneur auriverde Tite.

"Le football offre toujours deux lectures différentes d'un match: le résultat et la performance", a-t-il exposé dans les colonnes du magazine France Football. "Cela a été un grand match, mais pour moi, le résultat n'est pas révélateur de notre performance. On méritait au moins la prolongation. De tous les matches que j'ai dirigés, c'est celui où on a le plus frappé au but, où on a montré le plus de créativité. C'est le 2e match où on a le plus cadré. Mais pas assez... Si tu n'es pas assez précis et efficace, à quoi bon... Ah, ce match... Il me revient à l'esprit très régulièrement et m'empêche de dormir (...) D'un point de vue qualitatif, je pense que ce Brésil - Belgique était l'un des trois meilleurs matches de la Coupe du monde. Toute cette qualité dans les deux équipes. De Bruyne contre Neymar, Coutinho contre Hazard. De la qualité partout. La Belgique avait déjà une équipe rodée. Elle était mature, très forte dans la gestion des émotions. Elle avait un vécu de groupe supérieur au nôtre. Elle avait d'avantage d'expérience, et ses joueurs avaient déjà joué d'autres grandes compétitions".