L'Union belge fait un GESTE pour le football amateur: les dernières cotisations fédérales de la saison supprimées

Le Conseil d'Administration et la cellule de crise de l'Union belge de football (URBSFA) ont décidé de renoncer aux trois dernières tranches des cotisations fédérales que les clubs doivent à la fédération, afin d'apporter un soutien financier à tous les clubs de football du pays touchés par la crise du coronavirus, a indiqué l'Union belge mardi dans un communiqué.

Le Conseil d'Administration de l'URBSFA s'est réuni virtuellement mardi et a décidé d'annuler les cotisations fédérales restantes de cette saison. La cellule de crise de l'URBSFA, dans laquelle toutes les entités du football belge sont représentées (URBSFA, ACFF, Voetbal Vlaanderen et Pro League), a ensuite cautionné cette décision afin que les clubs puissent bénéficier d'un certain répit.

Ces clubs (amateurs mais aussi professionnels) paient en principe les cotisations fédérales en tranches neuf fois par an. Il s'agit d'une cotisation de base et d'une cotisation supplémentaire pour l'assurance. Ces cotisations sont calculées sur la base du nombre de joueurs membres, pour lesquels les clubs versent une partie de la cotisation à l'Union belge.

La cellule de crise de la fédération avait auparavant décidé de geler provisoirement le paiement des cotisations fédérales, mais il a maintenant été décidé d'annuler les cotisations fédérales restantes dans leur intégralité.

La cellule de crise de l'URBSFA "souligne la nécessité pour toute la famille du football de faire preuve de solidarité en ces temps difficiles. Les clubs sont sans revenus depuis le mois de mars alors que les coûts ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi l'URBSFA, l'ACFF et Voetbal Vlaanderen veulent les soutenir financièrement", précise la fédération.

A cause de la pandémie de coronavirus, la Jupiler Pro League est à l'arrêt depuis la mi-mars, le match retour de la finale retour de la D1B n'a pu avoir lieu et la finale de la Coupe de Belgique entre le FC Bruges et l'Antwerp a été reportée. Au niveau amateurs, les compétitions ont été arrêtées définitivement vendredi dernier.

