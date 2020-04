Cet ancien joueur de football enregistre une chanson pour combattre le coronavirus (vidéo)

Ancienne star du ballon rond devenu Président du Libéria, George Weah a décidé de faire passer un message de sensibilisation en chanson. Le thème était évidemment tout trouvé, à savoir le coronavirus.

George Weah, aujourd'hui Président du Libéria, se lance dans la chanson. L'ancien joueur de football, qui avait brillé au PSG, à Marseille ou encore à l'AC Milan par la passé, a en effet tenu à faire passer un message à sa population. Dans ce morceau, intitulé "Let stand together to fight coronavirus", le Président sensibilise sa population afin de limiter la propagation du coronavirus.

Weah ne chante pas à proprement parler, ce que fait le groupe The Rabbi's, mais prononce des paroles simples et évocatrices, telles que "tout est possible. Cela pourrait être ta mère, ton père, tes frères ou tes sœurs. Levons-nous pour battre ce sale virus". La chanson sera, selon lui, diffusée sur toutes les radios nationales.

Trois cas ont jusqu'ici été confirmés dans le pays.