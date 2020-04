Coronavirus: le championnat espagnol pourrait reprendre au mois de juillet

Le patron de Mediapro, l'un des plus grands groupes audiovisuels qui détient une partie des droits de diffusion du football espagnol, pense que LaLiga, la D1 espagnole, pourra se poursuivre en juillet. "Je m'attends à ce que le football puisse reprendre en juillet, mais sans public. Et il faudra d'abord donner aux clubs une période de préparation", a déclaré Jaume Roures mardi à la radio espagnole Cadena Cope.

Le football espagnol est au point mort depuis le 10 mars. Il reste onze journées de championnat à disputer et Roures pense qu'il est possible de les jouer en deux mois. "L'essentiel est de terminer la saison", avait estimé Roures précédemment. "Ce n'est pas si important de ne pas savoir quand la prochaine saison commencera. Si cette saison ne se termine pas, 30 % des revenus seront perdus. Si nous ne jouons pas, il y aura une perte financière de 700 millions d'euros et il ne sera pas facile de combler ce trou."

Jaume Roures reste toutefois conscient que cette reprise sera risquée. "Dès qu'un joueur sera infecté par le coronavirus en juillet, nous devrons jeter l'éponge et mettre fin à la saison. Bien sûr, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher cela, mais si cela se produit, ce sera fini".

L'Espagne a été gravement touchée par le virus contagieux. Plus de 8.000 personnes sont déjà mortes dans le pays.