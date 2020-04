"La Ligue des champions et l'Europa League en juillet/août"

(Belga) La Ligue des champions et l'Europa League se poursuivront cet été en juillet et août, indique la chaîne publique allemande ZDF mercredi, jour de la réunion entre l'UEFA (Union européenne de football) et ses 55 associations membres.

L'UEFA a convié mercredi ses 55 fédérations membres à une vidéo-conférence afin d'étudier les différentes options identifiées concernant le report des matches causé par la pandémie de coronavirus. Selon ZDF, il a été décidé lors de cette réunion de poursuivre la Ligue des champions et l'Europa League en été. Les deux Coupes d'Europe ont été arrêtées le mois dernier après les 8e de finale. Les matches amicaux internationaux et les barrages pour l'Euro prévus en juin seraient reportés à l'automne, ce qui donnerait plus de temps pour boucler les championnats nationaux, également à l'arrêt. Les cinq grands championnats sont favorables à une reprise des compétitions, un arrêt ayant de graves conséquences financières. En Belgique, où les compétitions sont suspendues jusqu'au 30 avril au moins, plusieurs clubs se sont dit prêts à mettre un terme à la saison. Le 17 mars dernier, l'UEFA a décidé de reporter d'un an l'Euro 2020, qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet et qui aura finalement lieu en 2021.