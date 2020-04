Les Diables Rouges ne pourront pas jouer en juin: l'UEFA annule la trêve internationale

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé mercredi avoir reporté toutes les rencontres internationales prévues en juin, à la suite d'une visioconférence organisée mercredi avec les secrétaires généraux des 55 associations membres.

Tous les autres matches de compétitions de l'UEFA, dont la Ligue des champions et l'Europa League, sont toujours reportés jusqu'à nouvel ordre, et ce toujours à cause de la pandémie de coronavirus.

Les matches amicaux internationaux et les barrages pour l'Euro prévus en juin seraient reportés à l'automne, ce qui donnerait plus de temps pour boucler les championnats nationaux, également à l'arrêt. L'UEFA a également annulé l'Euro U17 prévu en mai et l'Euro féminin U19 prévu en juillet.

L'Euro féminin U17, programmé en mai, et l'Euro U19, planifié en juillet, sont eux reportés car il s'agit de tournois qualificatifs pour la Coupe du monde féminine U17 et le Mondial U20, deux compétitions de la FIFA, fédération internationale. Enfin, la phase finale de la Ligue des champions de futsal, qui devait se tenir en avril, est toujours reportée sine die.

Le 17 mars dernier, l'UEFA a décidé de reporter d'un an l'Euro 2020, qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet et qui aura finalement lieu en 2021.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos