Il va falloir aller vite: l'UEFA veut que les compétitions nationales soient terminées le 3 août

L'UEFA met tout en œuvre pour que les compétitions domestiques aillent à leur terme. L'Union des associations européennes de football, qui s'est réunie mercredi par visioconférence avec ses 55 associations membres, veut que les championnats nationaux soient terminés pour le 3 août. La KNVB, fédération néerlandaise de football, l'a annoncé sur Twitter.

En décalant d'un an l'Euro, annulant la trêve internationale de début juin et reportant sine die la fin de la Ligue des champions et de l'Europa League, l'UEFA a totalement dégagé le calendrier international afin de permettre aux compétitions nationales de tenter de se terminer.

En Belgique, où les compétitions sont suspendues jusqu'au 30 avril au moins, plusieurs clubs se sont dit prêts à mettre un terme à la saison.