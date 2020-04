"Il y a des gens qui meurent chaque jour": Nafi Thiam encourage les jeunes à respecter le confinement (vidéo)

Pour véhiculer des messages positifs, il faut parfois faire appel à des personnes très populaires. C'est donc Nafi Thiam qui a relayé un appel au respect du confinement, adressé tout particulièrement aux jeunes.

Notre championne olympique Nafi Thiam est elle aussi confinée. Privée d'heptathlon et de JO après l'annulation de la compétition, notre compatriote doit adapter son programme. Mais elle a surtout décidé de profiter de ce temps pour tenter de faire passer un message, particulièrement auprès des jeunes.

Son objectif: s'assurer que ces jeunes respectent bien le confinement, imposé en Belgique en raison de l'épidémie de coronavirus. "Je peux imaginer que la situation est difficile à gérer pour certains jeunes. Vous avez envie de voir vos amis, de passer du temps avec eux et...je comprends", débute Thiam dans un message posté sur Instagram. "Moi aussi, ma famille, mes ami(e)s, mon groupe d'entraînement me manquent. mais le mieux pour eux, comme pour moi, c'est que chacun reste de son côté", poursuit-elle.

Pour que ce message soit mieux accepté, elle a aussi tenu à rappeler que la situation belge était loin d'être catastrophique. "Les mesures en Belgique ne sont pas les plus compliquées à suivre. Elles ne sont pas les plus strictes non plus. On peut sortir, faire du sport, prendre l'air. Faisons-le...mais seul !", a demandé l'heptathlonienne. "On a tous envie que cette situation se termine le plus vite possible et que tout revienne à la normale. Tant qu'il y aura des gens qui ne respectent pas les mesures, la situation va perdurer, voire s'aggraver".

"Il y a des gens qui meurent chaque jour, d'autres qui se font infecter chaque jour...donc je pense que le minimum qu'on puisse faire, c'est de mettre ses plaisirs, ses désirs de côté pendant quelques semaines", embraye la Belge. "Il faut avoir un comportement responsable pour tout le reste de la communauté. Je compte sur vous et vous souhaite beaucoup de courage pour la suite...et surtout prenez soi de vous", a-t-elle conclu.

Un message plein de bon sens et d'intelligence qui, espérons-le, sera suivi d'effets auprès de nos jeunes.

