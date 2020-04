Coronavirus: le grand prix de France de Moto GP est reporté

Le Grand Prix de France de motocyclisme (MotoGP, Moto2, Moto3), la 3e manche du championnat du monde, initialement programmé du 15 au 17 mai au Mans, est reporté à une date encore à déterminer. La pandémie de coronavirus a poussé les organisateurs à annoncer leur décision jeudi.

"La situation étant en constante évolution, de nouvelles dates pour le GP de France et le GP d'Espagne (qui devait se tenir du 1er au 3 mai à Jerez, en Andalousie, ndlr), récemment reporté, ne pourront être confirmées tant que l'on ne saura pas exactement quand il sera possible d'organiser ces événements", précisent la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le MotoGP.

Le GP du Qatar, le 8 mars, qui ouvrait la saison n'a été disputé que par les Moto2 et Moto3, les MotoGP n'ayant pas été autorisées à se rendre sur place en raison de l'épidémie qui touchait l'Italie. Plusieurs teams de MotoGP sont installées là-bas. Les Moto2 et Moto3 étaient présentes au Qatar depuis de nombreux jours en raison d'essais d'avant-saison.