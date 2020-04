Le staff face à un écran de joueurs: les images géniales de l'entraînement vidéo de Tottenham (vidéo)

Comme de nombreux clubs à travers l'Europe, Tottenham adapte son programme. Avec l'adoption du confinement, de nombreux joueurs disposent d'un programme individuel à suivre à la maison en attendant le retour d'une situation plus normale. Mais Tottenham, de son côté, a choisi une autre option.

José Mourinho et son staff ont décidé, en plus des séances individuelles, de donner rendez-vous au vestiaire pour des séances en vidéo. Le compte Twitter du club a partagé les premières images de ces sessions, qui semblent très rythmées et appréciées des joueurs et du staff.

Une bonne façon de garder tout le monde au maximum de son implication !