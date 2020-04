"Le brassard m'aide à être un grand monsieur": l'émotion d'Eden Hazard, fier capitaine des Diables Rouges (vidéo)

Dans une vidéo postée par la fédération, Eden Hazard ne cache pas sa fierté d'être aujourd'hui le capitaine de notre équipe nationale. Visiblement ému, le joueur du Real Madrid espère encore faire rêver la Belgique pendant plusieurs années.

Il y a des rôles que l'on prend plus à coeur que d'autres. Celui de capitaine de la sélection belge tient très à coeur d'Eden Hazard, qui s'est confié sur son parcours en sélection dans une vidéo publiée par la fédération belge de football. Le joueur de 28 ans en a profité pour s'exprimer sur ce rôle de capitaine, qui fait de lui le leader incontesté de la sélection.

"C'était Marc Wilmots qui m'avait confié le brassard au début", se souvient Hazard, un brin nostalgique. "J'étais fier même si je pensais qu'il rigolait parce que je ne me voyais pas être capitaine", poursuit-il. "Mais cela m'a fait du bien car il m'a aidé et m'aide encore à être un grand monsieur, non seulement sûr mais également en dehors du terrain. Être le leader d'une équipe aussi talentueuse, c'est magnifique et je pense qu'on va encore vivre de beaux moments tous ensemble dans le futur", a-t-il conclu à ce sujet, visiblement ému.

Il a ensuite abordé sa situation personnelle en sélection, lui qui a déjà atteint les 100 caps avec la Belgique. "C'est un beau chiffre, 100 matches à 28 ans. Mais j'en veux plus, je veux être un exemple pour les jeunes. J'essaye de le faire de la meilleure des manières", a commenté le Diable Rouge.

Brillant dans son rôle de capitaine en Russie, Eden Hazard tentera de porter à nouveau la sélection lors de l'Euro, décalé en juin 2021. Avant d'enchaîner, un an plus tard, avec le Mondial au Qatar. De quoi profiter encore quelques années des fulgurances de ce joueur d'exception !