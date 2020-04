"Le nouveau Haaland": un talent de La Gantoise cité au FC Barcelone

La presse espagnole explique que Jonathan David, la jeune pépite de La Gantoise, est sur les tablettes du Barça. L'attaquant serait perçu comme le futur successeur de Luis Suarez à la pointe de l'attaque catalane.

La Belgique va peut-être encore faire exploser un super talent. Notre compétition pourrait en effet perdre Jonathan David la saison prochaine. Le joueur de La Gantoise, âgé de 20 ans, brille de mille feux sous la vareuse des Buffalos et attise la curiosité en Europe.

Selon le Mundo Deportivo, un club aurait d'ailleurs fait de lui sa priorité. Et non des moindres, puisqu'il s'agirait du FC Barcelone. Selon le journal, Jonathan David a le talent pour devenir "le nouveau Haaland" et ainsi succéder à Luis Suarez, qui arrive doucement en fin de carrière. Le joueur est estimé à 20 millions d'euros, ce qui ferait de lui un investissement minime pour un rendement potentiellement énorme.

D'autres options, nettement plus onéreuses, sont à l'étude. Neymar et Lautaro Martinez sont ainsi aux aussi sur les tablettes catalanes.