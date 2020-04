Ostende poursuit Marc Coucke devant la Commission des licences

(Belga) Le club d'Ostende, actuellement en difficulté financière, a défendu son dossier pour sa licence mercredi soir lors d'une vidéo-conférence d'une heure et demie devant la Commission des licences. Le club a demandé à la commission "de se prononcer sur le lien de Marc Coucke (le président d'Anderlecht) avec Ostende", a annoncé jeudi le KVO.

Le club côtier a ajouté qu'il espère toujours qu'un accord soit trouvé entre le groupe d'investisseurs américain PMG (Pacific Media Group) et Alychlo, propriétaire de la tribune principale du stade du KVO "afin que la reprise prévue et l'augmentation de capital proposée puissent être réalisées par PMG". Alychlo est une des entreprises de l'ancien président d'Ostende Marc Coucke, l'actuel président d'Anderlecht. Le 16 janvier dernier, Ostende et PMG avaient conclu un accord de principe sur une participation qui avait abouti sur un accord signé le 15 février. Ensuite, la situation s'est compliquée. Coucke exigerait du club côtier le remboursement d'une dette impayée d'environ 6 millions d'euros, ce qui ferait obstacle à l'opération de rachat. La Commission des licences donnera son verdict sur le dossier le mercredi 8 avril. (Belga)