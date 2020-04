Un héliport, une salle de gym, six chambres: Neymar profite de sa somptueuse villa pendant le confinement (vidéo)

Le confinement se poursuit pour Neymar, qui a quitté Paris pour retrouver sa villa brésilienne. Le joueur y dispose d'équipements exceptionnels pour se reposer et continuer à s'entraîner.

Neymar n'a pas tenu à passer sa période de confinement à Paris. Le Brésilien a préféré revenir au pays, où il dispose d'une villa gigantesque, située à Mangaratiba. Au total, plus de 10.000 mètres carrés de terrain, une maison exceptionnelle et un confinement collectif.

Rappelez-vous, la semaine dernière, Neymar s'était exposé avec des amis sur un terrain de volley-ball privé. Il s'agit, selon l'entourage du joueur, de ceux qui ont opté pour un confinement aux côtés du joueur, qui accueille aussi son fils pour l'occasion. Rien de plus.

En octobre 2016, Neymar avait déboursé 7 millions d'euros pour s'offrir cette luxueuse villa. Et tout y est: six chambres, mais aussi un héliport, de multiples terrains sportifs, une salle de gym et même une cave à vin contenant pas moins de 3.000 bouteilles en stock. Sans oublier un sauna, une salle de massage et un jacuzzi.

Neymar continue de s'entraîner et suit un programme individuel strict. Pas question de se reposer dans ce domaine paradisiaque !