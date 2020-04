Coronavirus: le FC Barcelone va affronter un club de D3 espagnole dans un match de charité

Le FC Barcelone, champion en titre et leader du championnat d'Espagne, a prévu de jouer un match de charité face au CF Igualada, équipe de D3 espagnole, a annoncé le club catalan jeudi. Les revenus seront donnés à la lutte contre le coronavirus.

En raison de la pandémie, le football est totalement à l'arrêt en Espagne et la rencontre pourra se jouer dès que la santé publique le permettra. "C'est un petit rayon de soleil dans cette période sombre", a souligné le CF Igualada. Igualada est une des communes les plus gravement touchées par le coronavirus en Espagne. Au total, le pays compte déjà plus de 10.000 décès dû au Covid-19 provoqué par le coronavirus.