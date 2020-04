Domien Loubry et Jonas Foerts quittent le Brussels pour Malines

(Belga) Domien Loubry et Jonas Foerts quittent le club de basket du Brussels. Ils évolueront la saison prochaine du côté des Kangoeroes Malines.

Après le départ d'Aleksander Lichodzijewski (à Courtrai) il y a quelques jours, ce sont deux autres joueurs belges qui quittent le Brussels qui est dans l'incertitude quant à sa participation ou non à l'Euromillions Basket League la saison prochaine. Toujours à la recherche d'un budget, les Bruxellois sont toujours dans le doute et dans ces conditions, Domien Loubry (35 ans) et Jonas Foerts (23 ans) ont décidé de rejoindre Malines la saison prochaine. Une équipe malinoise qui pourra s'appuyer sur son ossature belge qui comprend Terry Deroover, Idris Lasisi et Bram Bogaerts. (Belga)