Jupiler Pro League - Les présidents d'honneur d'Ostende veulent une issue rapide: "Parlez-vous en adultes"

(Belga) Ostende traverse une période compliquée. Le club a souffert sportivement en Jupiler Pro League et doit aussi se faire du souci sur le plan extrasportif. Le KVO a dû défendre son dossier de licence ces derniers jours et il n'y a toujours pas de fumée blanche avec le potentiel repreneur américain PMG. Les présidents d'honneur Eddy Vergeylen, René Menu et Yves Lejaeghere ont rédigé une lettre ouverte aux parties prenantes. "Parlez-vous comme des adultes et faites en sorte qu'il y ait encore du football à la 'reine des plages' la saison prochaine."

"Il n'y a qu'une équipe côtière en première division et nous la soutenons dans les bons comme dans les mauvais moments. Sans condition" ont-ils écrit au début de leur lettre. "Et nous avons connu notre lot de temps difficiles ces dernières années: changements de présidents et d'entraîneurs, risque de relégation, difficultés financières,... Rien que nous ne puissions gérer. Mais la tempête dans laquelle nous nous sommes involontairement trouvés cause de nombreux dégâts." Avec des rumeurs d'un retour d'Ostende dans les séries amateurs ou celles d'une faillite sont devenues de plus en plus fortes ces derniers jours, les présidents d'honneur appellent les différentes parties à s'asseoir ensemble (virtuellement) rapidement. De plus, les problèmes avec l'ancien président Marc Coucke continuent de s'éterniser. "Nous devons laisser le passé derrière nous. Peu importe ce qu'il se passe, les erreurs qui sont commises, les remarques qui sont faites. Nous insistons pour que le bon sens l'emporte. Nous ne pouvons pas imaginer qu'Ostende ne soit plus là la saison prochaine." Des 'ambassadeurs' du club ont également signé cette lettre dont le chanteur Arno. (Belga)