Une reprise intensive ? Les Diables Rouges pourraient jouer 8 matchs pendant l'automne

Après le report des trêves internationales de mars puis de juin à cause de la pandémie de Covid-19, l'UEFA envisage de jouer jusqu'à trois matches par rassemblement à l'automne prochain.

Les équipes nationales pourraient disputer jusqu'à huit matches sur l'ensemble des trêves de septembre, octobre et novembre 2020. L'agence de presse allemande DPA l'a rapporté samedi.



A l'heure actuelle, les six journées de la phase de groupes de la Ligue des Nations occupent les trois rendez-vous automnaux. Toutefois, les barrages pour la phase finale de l'Euro, initialement prévus en mars mais reportés à cause du coronavirus, doivent être joués le plus rapidement possible. Il est désormais considéré d'ajouter au programme ces barrages et deux rencontres amicales pour les autres nations déjà qualifiées, comme la Belgique.

Mercredi, l'UEFA a annoncé avoir reporté toutes les rencontres internationales prévues en juin, à la suite d'une visioconférence organisée avec les secrétaires généraux des 55 associations membres. Tous les autres matches de compétitions de l'UEFA, dont la Ligue des champions et l'Europa League, sont toujours reportés jusqu'à nouvel ordre.