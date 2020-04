Après Luka Jovic, un autre international serbe arrêté pour irrespect des règles de confinement

Après Luka Jovic, un second international serbe, Aleksandar Prijovic (13 capes, 2 goals), a été arrêté vendredi par la police de Belgrade. L'attaquant d'Al Ittihad ne respectait pas les mesures de confinement prises pour endiguer la pandémie de Covid-19.



"Prijovic a été arrêté en même temps que plusieurs autres personnes et convoqué au bureau du procureur", a rapporté la police serbe. "Ils ont enfreint les mesures de confinement et ont pris un verre avec plus de cinq personnes dans le hall d'un restaurant de Belgrade après 17 heures".