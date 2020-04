L'ancienne star de Barcelone Xavi fait dont de 1 million d'euros à un hôpital de Barcelone (vidéo)

Champion du monde et d'Europe avec l'Espagne, mais aussi vedette du FC Barcelone durant des années, l'ancien milieu de terrain Xavi Hernandez et son épouse Nuria Cunillera ont annoncé faire un don de un million d'euros à l'Hôpital Clinico de Barcelone.



Celui-ci avait lancé un appel aux dons afin de lutter conte la pandémie de Covid-19 qui frappe durement l'Espagne et déborde de plus en plus les moyens sanitaires du pays. Xavi, 40 ans, est l'actuel entraîneur du club qatarien d'Al Sadd où il a terminé sa carrière de joueur.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.