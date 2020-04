Coronavirus: la Ligue des champions, l'Europa League et les championnats européens de football devront être terminés pour le 3 août

Aleksandar Ceferin, président de l'UEFA, a fixé au 3 août la date limite pour terminer la Ligue des Champions et l'Europa League, les deux compétitions continentales de football actuellement arrêtées à cause de la pandémie de Covid-19.

Le Slovène avait déjà fixé cette même date du 3 août comme nouvelle échéance pour terminer les championnats domestiques.

"Juillet-août me parait être une bonne période pour terminer nos compétitions européennes", a déclaré Ceferin dans une interview à la télévision allemande ZDF. "Les finir en septembre ou octobre serait définitivement trop tard".

"La situation est inédite et cela nous oblige à être le plus flexible possible", a-t-il ajouté avant d'évoquer les éventuelles modifications de formats pour les compétitions européennes. "La possibilité de jouer un seul match en quarts et en demies sur un terrain neutre existe, comme celle d'organiser un 'Final Four' ou un 'Final Eight'".