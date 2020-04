Annulé à cause du coronavirus, le Tour des Flandres va-t-il quand même avoir lieu?

Flanders Classics espère encore pouvoir organiser cette année la 104e édition du Tour des Flandres cycliste, qui devait se tenir ce dimanche mais qui a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Le CEO de l'organisation Tomas Van Den Spiegel l'a dit sur le plateau de l'émission "De Zevende dag" sur la chaîne één.

"Le but est d'encore organiser le Ronde plus tard cette année. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour le moment, il s'agit uniquement de discussions hypothétiques car nous ne savons pas quand la crise va se terminer", a déclaré Van Den Spiegel. "Nous sommes ouverts à tous les scénarios. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à respecter les mesures. Je pense qu'il faut rester optimiste".

Flanders Classics organise aussi le Circuit Het Nieuwsblad, seule classique qui a pu se disputer, Gand-Wevelgem, A Travers la Flandre, le GP de l'Escaut et la Flèche brabançonne. Malgré les annulations en cascade, Tomas Van Den Spiegel a déclaré que Flanders Classics disposait d'un tampon financier suffisamment important pour gérer la crise.

Dimanche après-midi, 13 coureurs professionnels, dont Remco Evenepoel, Thomas De Gendt, Oliver Naesen ou encore Greg Van Avermaet, s'affronteront de manière virtuelle sur les 32 derniers kilomètres du parcours du Monument flandrien.