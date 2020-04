Une idée de génie: ces deux frères reproduisent des buts légendaires dans leur jardin (vidéo)

Les fils de Sean O'Hanlon, ancien joueur d'Everton, sont en train de devenir des stars d'internet. Les deux garçons ont en effet fait le buzz ce weekend dans une vidéo absolument géniale.

On y voit ces enfants reproduire certains des plus beaux buts du siècle, dans leur jardin, avec les moyens du bord. Dans le lot, citons ce but de Van Persie face à l'Espagne en Coupe du Monde, le but de Wayne Rooney face à West Ham en 2017, celui de Maradona contre l'Angleterre en 1986 ou encore ce lob d'anthologie de Totti en 2005. L'AS Rome a d'ailleurs relayé ce but en particulier, en alignant le but original en guise de comparaison. La ressemblance est frappante.

Une idée géniale et une belle preuve de créativité en cette période de confinement !



