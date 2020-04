Coronavirus: pour le sélectionneur italien Roberto Mancini, le report de l'Euro 2020 en 2021 pourrait être bénéfique

Roberto Mancini, sélectionneur italien, a déclaré lundi que le report d'un an de l'Euro pourrait être un atout pour la Squadra Azzura. Toutefois, il prévoit quelques difficultés car il ne pourra retrouver ses troupes qu'en septembre, lors de la prochaine trêve internationale, soit dix mois après le dernier rassemblement.

"Nous aurions eu une chance de l'emporter si l'Euro s'était disputé cet été. Mais peut-être aurions-nous affronté des équipes mieux préparées car rajeunies depuis plus longtemps ou des formations très fortes et déjà en place comme la France", a déclaré Mancini à la Gazzetta dello Sport. "Mais nous étions capables de nous battre pour le titre. J'espère être le premier sélectionneur italien à remporter l'Euro depuis 1968".

Comme la Belgique, l'Italie a remporté ses dix matches qualificatifs et est désormais bien lancée après avoir manqué le Mondial 2018. "Avec un an en plus, les jeunes auront l'occasion de s'améliorer et d'acquérir de l'expérience".

Après de longs mois sans football international à cause de la pandémie de Covid-19, la prochaine trêve est prévue en septembre. "Ça va être difficile. Nous aurons un calendrier très chargé avec la Ligue des Nations, l'Euro et les qualifications pour la Coupe du monde. Il y aura très peu de possibilités de s'entraîner".