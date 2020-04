Euro 2020: pour certains Diables Rouges, l'arrêt des compétitions n'est pas bon, selon Georges Grün

Le report de l'Euro 2020 aura-t-il un impact sur les chances de voir la Belgique triompher? C'est un des nombreux points sur lequel Georges Grün est revenu lors de notre live Instagram (à voir à partir de 21:20 sur la vidéo ci-dessous).

Le report de l'Euro aura-t-il un impact sur les chances de voir la Belgique triompher ?

C'est un des nombreux points sur lequel Georges Grün est revenu lors de notre live Instagram (à voir à partir de 21:20 dans la vidéo ci-dessous).

Selon l'ancien international, tout est encore possible: "Je pense que nous avons assez de qualité dans le noyau, même avec certains joueurs qui arrivent sur des 34, 35 ans".

Il ajoute que ces joueurs doivent cependant être responsables dans leur choix de jouer cette compétition ou non. "Je crois que tous ces joueurs concernés par cet âge 'avancé' sont assez professionnels pour sentir eux-mêmes s'ils sont capables, ou non, d'honorer une sélection en équipe nationale. Ils sont assez intelligents et malin pour ne pas tirer sur l'élastique et se dire je veux à tout prix jouer l'Euro". C'est ce qu'espère en tout cas l'ancien international.

Il émet tout de même une interrogation. La situation de crise actuelle ne plaide pas en la faveur de ces joueurs. "A un certain âge, l'arrêt brutal d'une activité physique, avant régulière, n'est pas bon. Même pour un ou deux mois. Il faut continuer à s’entraîner et garder le rythme. Il faudra également voir l'après confinement. Je ne parle pas d'un an plus tard, mais de quelques mois plus tard".

Malgré ces interrogation, Georges Grün ne se fait pas de souci pour la sélection belge qui garde donc toutes ses chances d'aller au bout de la compétition.