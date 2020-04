OHL et le Beerschot obtiennent leur licence pour la D1A, le Standard et Mouscron recalés

La Commission des licences de la Fédération belge de football (RBFA) n'a pas accordé de licence à l'Excel Mouscron "suite au doute sur la continuité de l'activité du club", ont annoncé les Hurlus mercredi. Mouscron ira en appel auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) afin d'obtenir le précieux sésame. L'Excel Mouscron estime, qu'il est en mesure d'assurer la continuité de l'activité grâce à un budget de crise présenté lors du passage devant la commission des licences. C'est pour cette raison qu'il a décidé de faire appel de la décision.

La Commission des licences a également recalé le Standard de Liège. Comme l'Excel, les Rouches vont se tourner vers la CBAS pour introduire un recours à cette décision.

Il en va de même pour le KV Ostende et les clubs de Lokeren, Roulers, Virton et Lommel, tous pensionnaires de D1B.

De leur côté, Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot, les deux finalistes de la D1B et donc candidats à la promotion, ont reçu leur licence. OHL et le Beerschot ont reçu tant la licence européenne que la licence professionnelle pour la Belguque (1A et 1B) pour la saison 2020-2021. Les finalistes de D1B ont dû apporter des pièces supplémentaires à leur dossier, mais ont finalement reçu un avis positif du manager des licences Nils Van Brantegem.