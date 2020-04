L'Euro pourrait se disputer dans de nouvelles villes hôtes en 2021

La décision de l'UEFA concernant les villes hôtes de l'Euro 2020, reporté à l'année prochaine, est attendue pour le 30 avril, a déclaré un officiel russe de l'instance du football européen. Alexei Sorokin a indiqué jeudi à l'agence de presse d'Etat TASS que de nouvelles villes pourraient être sélectionnées en cas de retraits.

"Tout sera clair le 30 avril, quand nous comprendrons quelles villes hôtes poursuivront l'organisation des matchs de l'Euro et lesquelles décideront de se retirer de ce processus", a expliqué Sorokin. Sorokin est membre du comité exécutif de l'UEFA et est à la tête du comité d'organisation des matchs à Saint-Pétersbourg, où les Diables Rouges auraient dû rencontrer la Russie le 13 juin et la Finlande le 22 juin, selon le calendrier initial. Le tournoi, programmé à l'origine du 12 juin au 12 juillet prochains, a été reporté de douze mois en raison de la pandémie de coronavirus et se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021. La phase finale doit se dérouler dans 12 villes: Amsterdam, Bakou, Bilbao, Budapest, Bucarest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg. L'UEFA est en train de consulter ces 12 villes pour savoir si elles sont toujours disposées à accueillir des matchs.

"A ce jour, toutes les villes hôtes participent à des conférences vidéos de manière régulière et nous discutons avec chacune d'entre-elles", a précisé Sorokin à TASS. "Toutes les villes ont le temps de réfléchir jusqu'à la fin du mois." "Si une ville décide de se retirer, plusieurs autres options sont sur la table", a poursuivi Sorokin. "Soit il y aura une nouvelle ville, soit il y aura une redistribution parmi les autres villes confirmées. La seconde option est moins exigeante en termes de mains-d'œuvre." Il a aussi déclaré que la Russie est en mesure d'aider les autres villes. Déjà avant le report, l'hôte de la Coupe du monde 2018 avait proposé d'organiser lui-même le tournoi.