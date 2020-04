Axel Witsel et Thorgan Hazard vont-ils lutter pour le titre en Allemagne? La date de reprise du championnat aurait été trouvée

La Bundesliga pourrait reprendre dès le 9 mai si le championnat allemand de football reçoit le feu vert des autorités. Le quotidien spécialisé Bild l'a écrit vendredi sur son site.

Bild avance que les dirigeants de la Fédération allemande de football (DFB) ont convenu jeudi lors d'une visioconférence que la reprise du championnat le 9 mai était plus probable que la date un temps avancée du 2 mai. Le football allemand est suspendu depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19 et ce jusqu'au 30 avril. Clubs et parties prenantes espèrent reprendre la compétition en mai, à huis clos, pour terminer la saison et ainsi minimiser les pertes. Alors qu'il reste neuf journées à disputer, le Bayern Munich pointe en tête avec un matelas de quatre unités sur le Borussia Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard.