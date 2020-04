Coronavirus: l'expert Marc Van Ranst conseille à l'UEFA de mettre définitivement un terme aux compétitions

Marc Van Ranst va conseiller à l'UEFA (Union européenne de football) de mettre définitivement un terme aux compétitions, a indiqué le virologue de la KU Leuven samedi à Sporza.



C'est l'UEFA qui a pris contact avec le virologue belge. "Ils m'ont demandé si leur CEO pouvait m'appeler et cela ne me pose pas de problème. Je vais défendre le point de vue de la Pro League et leur dire que c'est le moment d'arrêter les compétitions. Il sera difficile de terminer les championnats de manière ordonnée, c'est un espoir vain. Mieux vaut voir la réalité en face", dit Marc Van Ranst, qui considère en outre que les matches huis clos envoient "un mauvais signal". "On aurait deux équipes, des arbitres, des entraîneurs et d'autres gens dans le stade, alors qu'on demande de la distance sociale. Je ne peux pas dire grand chose sur le début de la saison prochaine. On n'est qu'à la mi-avril, on a encore beaucoup de temps pour prendre des décisions à ce sujet".

Le conseil d'administration de la Pro League a recommandé de mettre un terme au championnat de Belgique, un avis qui doit être validée par l'assemblée générale de la Pro League qui se réunira le 24 avril. Le président de l'UEFA Aleksandar Ceferin n'a pas manqué d'égratigner la Belgique après la recommandation du conseil d'administration de la Pro League d'arrêter le championnat. Le Slovène a indiqué que les places européennes des clubs belges pourraient être mises en péril en cas d'arrêt prématuré des compétitions.

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)