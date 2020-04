Coronavirus: vers un report du Tour de France plutôt qu'une annulation?

Les organisateurs du Tour de France envisagent un report de l'édition 2020 de la Grande Boucle plutôt qu'une annulation à la suite de la pandémie de coronavirus, indique samedi l'agence Reuters.



Selon l'agence Reuters, qui se base sur un email des organisateurs (ASO) dont elle a pu prendre connaissance, les organisateurs du Tour privilégient l'option d'un report de l'épreuve plus tard dans l'été plutôt qu'une annulation pure et simple. Les organisateurs se sont refusés à tout commentaire, précise Reuters. Le Tour de France doit s'élancer le 27 juin de Nice pour se terminer à Paris le 19 juillet, alors que le Covid-19 paralyse le peloton depuis le mois de mars. L'Union Cycliste Internationale (UCI) a prolongé le 1er avril dernier la suspension des épreuves cyclistes jusqu'au 1er juin 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Les autres grands rendez-vous sportifs de l'été ont déjà été reportés: les Jeux Olympiques de Tokyo, l'Euro 2020 de football ou Roland-Garros. Wimbledon, le 3e tournoi du Grand Chelem, a pour sa part été annulé.

