Vers un 3e mercato? La FIFA ne l'exclut pas

En raison de la pandémie de coronavirus, la Fédération internationale de football (FIFA) pourrait se montrer davantage flexible quant aux dates du mercato. "Nous pourrions voir l'ouverture d'une troisième fenêtre de transferts", a déclaré James Kitching, directeur de la réglementation du football de la FIFA, dans l'émission de la chaine allemande ARD "Sportschau".



La FIFA a récemment publié diverses recommandations et directives concernant les transferts et les contrats dans le cadre de la crise du coronavirus. Actuellement, le mercato estival dure du 1er juillet au 31 août et l'hivernal du 1er au 31 janvier dans la plupart des championnats européens. Si la saison venait à se termine plus tard, la période des transferts pourrait être reportée. L'instance internationale a également recommandé l'adaptation des contrats à la situation actuelle. Cela permettrait de rallonger jusqu'à l'issue de la saison les contrats arrivant à échéance au 30 juin. Les transferts pourront alors avoir lieu une fois la saison terminée. "Nous devons reconnaître que le droit du travail et l'autonomie des clubs et des joueurs sont toujours prioritaires", a ajouté James Kitching.



