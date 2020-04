Coronavirus en Italie: les matches de football à huis clos jusqu'en 2021?

Les stades de football en Italie resteront fermés toute l'année pour les supporters, ont annoncé dimanche divers médias italiens sur base de documents officiels qui ont fuité. En raison de la pandémie de coronavirus, la date de la reprise du championnat n'est pas encore connue.



L'Italie est gravement touché par le virus. Longtemps pays ayant compté le plus grand nombre de morts, l'Italie a récemment été dépassée par les États-Unis. La Serie A et toutes les autres compétitions de football sont à l'arrêt depuis des semaines et les clubs ne peuvent pas s'entraîner. Les mesures du gouvernement italien pour lutter contre la propagation du virus ont été prolongées jusqu'au 3 mai la semaine dernière. Si les clubs venaient à reprendre le chemin de l'entraînement le 3 mai, les matches pourraient reprendre dès la fin du mois, ajoutent les médias italiens. Ils écrivent également que les rencontres pourraient se disputer à huis clos jusqu'à la fin de l'année civile mais aucune confirmation n'a encore été apportée par les autorités compétentes.

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)