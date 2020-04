L'Italie veut tester les joueurs de Serie A avant de reprendre les entraînements

La fédération italienne de football (FIGC) espère que les clubs pourront reprendre les entraînements au début du mois de mai. Les joueurs devront d'abord être testés au coronavirus. "Les contrôles débuteront fin avril et seulement après les entraînements pourront reprendre", a déclaré Gabriele Gravina, le président de la fédération, lundi à Sky Sports.

La Serie A est à l'arrêt depuis le 9 mars dernier. Le coronavirus a fait beaucoup de dégâts notamment dans le nord du pays. Pendant un moment, l'Italie était le pays qui comptait le plus de décès liés au coronavirus avant de se faire dépasser par les Etats-Unis.

Des joueurs ont également été contaminés dont Paulo Dybala, Blaise Matuidi et Daniele Rugani, qui évoluent tous les trois à la Juventus. La majorité des clubs de Serie A doivent encore jouer douze rencontres. "Quand les circonstances le permettront, la compétition reprendra", a précise Gravina. "Nous avons bientôt une réunion et nous communiquerons ensuite les procédures. Nous allons d'abord tester les joueurs et nous espérons reprendre les entraînements début mai. Nous n'avons pas de date limite pour cette saison, mais l'objectif est de terminer le championnat."

Tous les clubs ne partagent cependant pas l'objectif de Gravina. La Sampdoria, le Torino et Brescia trouvent qu'il faut immédiatement tirer un trait sur la saison.