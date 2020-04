Le Tour de la Province de Namur 2020 est annulé

(Belga) Les organisateurs du Royal Namur Vélo (2.12) ont annoncé lundi l'annulation du Tour de La Province de Namur 2020. La 73e édition de l'épreuve wallonne par étapes était programmée du 5 au 9 août 2020.

Le Tour de Namur est venu s'ajouter lundi à la liste déjà longue des annulations des épreuves cyclistes en 2020, dans le contexte de la crise du coronavirus. Les organisateurs de l'épreuve réservée aux espoirs et élites sans contrat, le Royal Namur Vélo, ont motivé leur décision en soulignant notamment, dans un communiqué, que tous les départs des étapes n'ont pas encore pu être fixés en raison du confinement et que "les collèges communaux ont, pour l'heure, d'autres préoccupations que la venue du Tour chez eux". "Nous ne serons pas dans les temps requis par l'Arrêté Royal du 28 juin 2019, nous imposant le dépôt d'itinéraire 14 semaines avant le départ de l'épreuve", ont encore ajouté les organisateurs namurois. La 73e édition du Tour de Namur est donc annoncée en 2021. L'édition 2019 de l'épreuve namuroise avait vu la victoire du Belge Sander Elen devant ses compatriotes Sander De Pestel et Ward Vanhoof. . (Belga)