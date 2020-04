Coronavirus: Marouane Fellaini a pu quitter l'hôpital, mais ce n'est pas fini pour lui...

Marouane Fellaini a quitté l'hôpital trois semaines après y avoir été admis à la suite d'un test positif au coronavirus, a indiqué mardi son club de Shandong Luneng. Mais, ce n'est pas fini pour autant puisque le Diable Rouge va devoir maintenant passer 14 jours en quarantaine.

Shandong Luneng avait annoncé le 22 mars dernier que Marouane Fellaini, 32 ans, avait été testé positif au Covid-19 après un retour de l'étranger.

"Le moment est venu pour moi de remercier du fond du coeur le personnel médical et infirmier, mon club et le staff médical d'avoir bien pris soin de moi à l'hôpital", a écrit Fellaini sur Instagram. "Le plus dur est derrière moi et, maintenant, le plus important est de continuer à se battre".

Seul joueur de la Super League chinoise à avoir été positif au coronavirus, le Belge va maintenant passer 14 jours en quarantaine, comme le prévoit le protocole en Chine, avant de pouvoir envisager un retour à l'entraînement.

Actif en Chine depuis février 2019, Marouane Fellaini est sous contrat avec le Shandon Luneng jusqu'au terme de l'année 2021.

La saison 2020 de Super League chinoise devait initialement débuter le 22 février mais a été reportée sine die en raison de la pandémie de coronavirus.

La Chine, d'où est partie la pandémie de Covid-19, a selon les chiffres officiels endigué la propagation du coronavirus mais les autorités craignent désormais une deuxième vague, venant de cas importés de l'étranger.