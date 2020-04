Coronavirus: deux dates retenues pour la reprise de la Ligue 1 en France

La Ligue française de football professionnel (LFP) travaille sur deux calendriers pour la reprise de la saison 2019-2020 en Ligue 1. Deux dates ont été retenues pour la reprise du championnat: le 3 ou le 17 juin, annonce mardi le journal L'Equipe.

La LFP avait fixé ces dates avant l'annonce lundi soir du prolongement du confinement jusqu'au 11 mai par le président français Emmanuel Macron.

L'option la plus crédible est celle d'une reprise le 17 juin. Avec ce schéma, la LFP prévoit un redémarrage de la Ligue 1 le mercredi 17 juin, avec la 29e journée (la Ligue 2 reprendrait la veille). Ensuite, les journées s'enchaîneraient tous les trois jours, à un rythme accéléré, pour une fin de saison fixée au samedi 25 juillet. Il resterait alors une semaine pour les barrages avec la L 2 qui doivent offrir la dernière place en L 1. La finale de la Coupe de la Ligue, entre le PSG et l'OL, est programmée le samedi 27 juin et celle de la Coupe de France, entre Paris et Saint-Étienne, le samedi 11 juillet.

D'après L'Equipe, le scénario d'un retour du championnat le 3 juin tient beaucoup moins la corde, cette date étant trop proche de celle de la fin du confinement en France.

Le championnat de France a été arrêté le 13 mars à la veille de la 29e journée de Ligue 1 à cause de la pandémie de coronavirus.

La saison 2020-2021 en France débutera le 23 août, avec deux semaines de retard sur la date initiale du 7 août.