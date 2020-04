Julien De Sart: "Revenir au Standard? C'est une possibilité" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, Julien De Sart s'est confié à notre journaliste Emiliano Bonfigli. Le joueur de Courtrai a évoqué de nombreux sujets : le confinement, la saison de Courtrai, son passage au Standard et ses ambitions pour l'avenir.

Le quotidien de Julien De Sart est évidemment perturbé par le confinement. Comme les autres footballeurs de notre pays, le milieu de terrain de 25 ans tente de garder une bonne condition physique. "Les sportifs ont des devoirs, il faut s’entrainer presque tous les jours. Il faut le faire, il faut trouver la motivation. Nous sommes suivis par le club".

Et pour faire ses abdos, Julien reçoit un soutien de taille de la part de... son fils âgé de 8 mois. "Il pèse 8,5 kilos, c’est un poids correct pour travailler les abdos. On fait avec le matériel qu’on a à la maison !" , rigole-t-il.

"C’est ma meilleure saison depuis que je suis pro"

Julien De Sart a également évoqué sa saison avec Courtrai. Il est satisfait de ses prestations. "C’est ma meilleure saison depuis que je suis pro. J’ai été régulier, j’ai pu mettre des goals et donner des assists même si je sais que je peux faire mieux à ce niveau-là".

Ses bonnes prestations pourraient lui ouvrir quelques portes cet été. De plus, sa situation contractuelle pourrait l'aider à obtenir un transfert: Julien De Sart est sous contrat avec Courtrai jusqu’en juin 2021. Envisage-t-il un départ? "Il faut se poser la bonne question : rester ou partir? Il ne me reste qu’un an de contrat. Il faut que les offres viennent mais mon souhait est de rejoindre un plus gros club que Courtrai.», explique-t-il.

Comme le Standard par exemple? "Ce serait un bon vers l’avant donc c’est une possibilité. Il faut cependant que le côté émotionnel ne prenne pas le dessus, cela a été le cas lors de mon premier passage au Standard. J’ai trop voulu bien faire. Mais c’est une possibilité".

"C’est un rêve"

Julien De Sart a porté à plusieurs reprises le maillot de la Belgique chez les jeunes. Espère-t-il toujours rejoindre les Diables Rouges? "C’est un rêve. J’ai fait presque toutes les catégories d’âge. Il faudra jouer autre part qu’à Courtrai pour prétendre à une place. C’est dans un tout petit coin de ma tête, mais je n’ai aucune pression".

Notre journaliste Emiliano Bonfigli a également posé une question très difficile à son invité. Préfère-t-il être champion avec le Standard ou avec son frère (NDLR : Alexis De Sart, joueur de l’Antwerp)? "Champion avec le Standard en jouant contre mon frère ou avec mon frère", rigole-t-il.

