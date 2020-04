Steve Darcis revient sur la plus grande victoire de sa carrière: "Les planètes étaient alignées, c'était magique"

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, Steve Darcis s'est confié à notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Comme tous les citoyens, Steve Darcis doit rester à la maison. Comment vit-il ce confinement? "C’est long, ce n’est pas évident mais j’essaie de m’occuper. Je fais du vélo, je cuisine, je nettoie et je regarde des séries. J’ai également mes filles 3 fois par semaine. On essaie de passer le temps comme on peut", explique-t-il.

Steve Darcis a mis un terme à sa carrière il y a quelques mois seulement, au début de l’année 2020. Mais l'ex-joueur de tennis n’a pas perdu de temps. Il a eu très rapidement une nouvelle activité. "Après l’Open d'Australie, j’ai pris un peu de temps pour moi, pour souffler. J’ai commencé à travailler le 1er mars pour l'Association francophone de tennis. J’ai pu travailler seulement 10 jours. Après, on a dû s’arrêter".

Dans cette interview, Steve Darcis est également revenu sur sa carrière. Quels sont ses 3 meilleurs souvenirs? "En 3e position, la victoire contre Berdych lors des Jeux Olympiques de 2012. A la deuxième place, la victoire contre l’Argentine en 1/2 finale de la Coupe Davis, en 2015. Et enfin, mon plus grand souvenir, c’est la victoire contre Nadal au 1er tour de Wimbledon, en 2013. J’ai ressenti beaucoup de choses. C’est un endroit magique, il y a une ambiance de fou. C’était magique de gagner face à un des meilleurs joueurs du monde. Les planètes étaient alignées", raconte-t-il.

À la fin de l’interview (à partir de la 15e minute), Steve Darcis nous a réservé une petite surprise. Défié par Jean-Michel Saive, il n’a pas hésité à nous dévoiler ses talents de chanteur. À regarder sans modération!

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Steve Darcis via le lien ci-dessous.