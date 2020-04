Les événements sportifs à huis clos jusqu'en 2021? C'est ce que pense le bourgmestre de Los Angeles

Le bourgmestre de Los Angeles Eric Garcetti a indiqué mercredi soir qu'il n'y aura plus de grands rassemblements publics, comme lors des événements sportifs ou des concerts, dans sa ville avant 2021. "C'est difficile de s'imaginer que nous nous retrouverons bientôt par milliers, c'est pourquoi je pense que nous devons nous préparer à cela pour cette année", a déclaré Garcetti à CNN.

"Je pense que nous n'avons jamais voulu que la science travaille aussi vite", a-t-il poursuivi. "Mais tant qu'il n'y aura pas de vaccin, une sorte d'intervention pharmaceutique ou une immunité collective, la science est la science. Et les responsables de la santé publique ont très clairement indiqué qu'il nous reste des kilomètres et des kilomètres à parcourir avant de pouvoir retourner dans ces environnements. Je veux que les gens retournent au travail, bien sûr. Je veux que les enfants retournent à l'école. Mais je pense qu'il faudra des mois pour traverser toute cette séquence. Et la dernière chose que je veux faire, c'est de rassembler 10.000, 20.000, 50.000 personnes en un seul endroit. C'est l'exact opposé de la distanciation sociale".

Los Angeles compte quelques grosses franchises dans les différents sports, comme les Lakers et les Clippers en basket, les Kings en hockey sur glace, les Dodgers en baseball et les Galaxy en football.