Hockey: après la Coupe du monde et l'Euro, Victor Wegnez veut l'or aux JO avec les Red Lions

Si cette saison du championnat de hockey est bel et bien arrêté définitivement, Victor Wegnez a hâte de retrouver ses coéquipiers de l'équipe nationale belge de hockey. En attendant, le champion du Monde et d’Europe suit un programme physique quotidien depuis la France, où il vit son confinement. L'occasion pour notre journaliste Emiliano Bonfigli de le retrouver le temps d'un live sur la page Instagram de l'équipe RTL Sport.

Le Bruxellois a donc hâte de reprendre les entraînements collectifs et notamment avec les Red Lions même si la prochaine échéance des Red Lions est pourtant retardée suite au report des Jeux Olympique de Tokyo.

C'est un coup dur pour celui qui avait intégré l'équipe nationale en 2015, mais manqué les JO 2016. "Je n'avais pas été repris pour les Jeux. Suite à cette décision, je me suis remis à travailler chaque jour en pensant à 2020. C'est frustrant car l'équipe était prête, mais c'est logique vu la situation".

Les JO en 2021 mais un objectif inchangé

Victor Wegnez ajoute: "Après être revenu de Rio avec la médaille d'argent, avoir gagné la coupe du monde et les championnats d'Europe, il est logique de prétendre à l'or. Depuis que Shane (NDLR: McLeod, entraîneur de l'équipe nationale) est là, nous avons fait une finale à chaque grand tournoi. Il nous faut ramener l'or pour boucler le cycle de Shane, avant qu'il ne parte. L'équipe espère pouvoir lui donner cette médaille en retour du tout le travail qu'il a fourni pour nous".

L'Age d'or du hockey belge

Avec deux titres majeurs, le hockey sur gazon est à un pic jamais atteint une équipe nationale belge. "Chez nous, c'est complètement différent du football. L'équipe nationale prime sur le club. Nous nous entraînons du lundi ou jeudi en sélection et le vendredi en club".

Les titres ne viennent pas seuls mais ils embarquent une palette d'émotions pour les fans et les joueurs. Ce fut également le cas pour Victor après avoir marqué un but somptueux contre l'Allemagne lors de l'Euro. "Le stade était en folie. On a pas l'habitude de voir cela en hockey, en plus à la maison".

Si ce moment restera gravé dans sa mémoire, ce n'est pas le plus beau. Pour lui, l'apothéose restera d'avoir soulevé la Coupe du monde. "C'est tous les 4 ans, tous le monde était contre nous (par rapport à l'Euro d'Anvers, ndlr), nous n'étions pas favori et c'était surtout la première fois pour une équipe nationale belge. Quand nous sommes revenus à Bruxelles, la Grand Place était noire de monde, et ça je ne l'oublierai jamais".