Timmy Simons quitte le Club de Bruges pour devenir adjoint à Zulte Waregem

Timmy Simons va devenir l'adjoint de Francky Dury à Zulte Waregem, ont annoncé vendredi le Essevee et le Club de Bruges. L'ancien Diable Rouge, âgé de 43 ans, quitte le Club de Bruges, où il était en charge des U16.

Timmy Simons est une icône du Club de Bruges, lui qui a porté le maillot blauw en zwart de 2000 à 2005 et de 2013 à 2018. Après avoir raccroché les crampons en 2018, l'ancien Soulier d'Or était devenu le T2 d'Ivan Leko sur le banc brugeois lors de la saison 2018-2019. Il avait ensuite pris en charge les U16 brugeois après l'arrivée de Philippe Clement dans la Venise du Nord.

Simons va maintenant travailler avec Francky Dury à Zulte Waregem. "Nous étions avant tout à la recherche de quelqu'un ayant une grande expérience du haut niveau et nous sommes rapidement tombés d'accord avec Timmy", déclare Eddy Cordier, CEO du Essevee. Timmy Simons, qui a également joué à Lommel, au PSV Eindhoven et à Nuremberg, compte plus de 300 matches de Jupiler Pro League, plus de 150 rencontres de Eredivisie et plus de 100 matches de Bundesliga au compteur.

Il a aussi joué une cinquantaine de matches de Ligue des champions et a été sélectionné 94 fois avec les Diables Rouges. "C'est une étape importante dans ma carrière d'entraîneur. J'espère apprendre beaucoup ici et pouvoir rendre le Essevee plus fort", déclare Timmy Simons sur le site internet de Zulte Waregem.

A Bruges, c'est Nosa Obasohan qui va entraîner les U16. Celui-ci était la saison dernière coach des U18 de Westerlo et analyste vidéo pour l'équipe nationale U19. Steven De Petter, l'ancien capitaine de Saint-Trond qui vient de mettre un terme à sa carrière en raison d'une blessure, rejoint également le Club de Bruges, où il sera coordinateur des catégories U13-U16.