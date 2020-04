Sebastian Vettel s'attend à prolonger chez Ferrari: "Il n'y a pas de limite d'âge"

Sebastian Vettel devrait continuer l'aventure chez Ferrari. C'est ce que l'Allemand a admis à l'AFP dans un entretien. Un contrat qui pourrait même être signé avant la reprise de la saison.

La saison 2020 de Formule 1 est actuellement en pause. La faute à la pandémie de coronavirus, qui prive le championnat de reprise. Ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe rien dans le petit monde qu'est celui de la F1.

Ainsi, l'une des informations les plus attendues reste la prolongation du contrat de Sebastian Vettel chez Ferrari. Interrogé par l'AFP, l'Allemand a admis que cela devrait arriver. Peut-être même avant que le championnat actuel ne débute. "Il y a une chance que ça arrive, vu qu'il est peu probable que nous roulions avant juin ou juillet", a détaillé l'Allemand. "Au début (de la crise du nouveau coronavirus), la priorité était de gérer la situation de la meilleure des manières et donc les négociations ont été mises en pause. Je pense que nous allons avancer mais nous n'avons pas de délais précis".

Reste à finaliser les détails du contrat, y compris sa durée. Pas un problème pour Vettel. "La durée sera celle qui nous convient, à l'équipe et à moi. Mes précédents contrats étaient, je crois, de trois ans, donc... Je fais partie des pilotes les plus expérimentés sur la grille mais je ne suis pas le plus âgé et je ne pense qu'il y ait de limite d'âge", a-t-il avancé.

Sebastian Vettel et Charles Leclerc devraient donc encore représenter Ferrari dans les prochaines années. Un fameux duo pour la Scuderia !