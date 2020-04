L'Italie fait les yeux doux à Jan Vertonghen

Le contrat du défenseur de Tottenham expirant en juin, de nombreux clubs sollicitent Jan Vertonghen. La presse italienne évoque de nombreux intérêts.

Où évoluera Jan Vertonghen dans les prochaines semaines ? Le Diable Rouge, qui arrive en fin de contrat à Tottenham au mois de juin, sait que son temps en Angleterre est compté. Le défenseur central de 33 ans ne sera sans doute pas prolongé, mais son talent n'est plus à prouver. Ce qui suscite de nombreux intérêts.

Il faut dire que le joueur lui-même avait révélé il y a quelques semaines être prêt pour un nouveau challenge, sans doute son dernier au très haut niveau. "Je suis arrivé à un stade où je dois prendre une feuille et indiquer les avantages et inconvénients des différentes propositions. Je vais probablement devoir m’arrêter dans 3-4 ans donc je dois bien réfléchir à ce que je souhaite pour la suite : l’endroit où je veux vivre, la langue que je veux parler, la culture que je veux côtoyer. Sans oublier les compétitions où je voudrais jouer et les trophées que je souhaite remporter. Je refuse d’avoir des regrets à la fin de ma carrière", avait-il expliqué.

Selon la Gazzetta dello Sport, le contexte actuel rend Vertonghen d'autant plus intéressant. Les clubs considèrent en effet qu'un défenseur doté d'une telle expérience serait une aubaine, surtout gratuitement. Le média italien avance l'intérêt concret de l'Inter Milan. Naples serait aussi prêt à l'accueillir s'il devait perdre Kalidou Koulibaly. L'AS Rome, enfin, aurait fait de Vertonghen l'une des pistes pour remplacer Smalling, qui ne sera pas conservé faute de moyens financiers.

N'oublions pas de citer l'Ajax Amsterdam, qui rêve d'un come-back de son défenseur central. L'été s'annonce animé dans le clan Vertonghen !