World Athletics annonce la mise en place d'un groupe de travail pour l'après-coronavirus

(Belga) World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a déclaré qu'elle dirigera "l'Outbreak Prevention Taskforce", un groupe de travail sur la prévention des épidémies. Il sera composé de représentants de différents sports et de l'Institut International pour la médecine de la course. Son objectif sera de fournir des lignes à suivre au niveau de la santé pour les événements après la crise du coronavirus.

"Nous formons ce groupe de travail pour rassembler des représentants importants de toutes les parties du monde du sport de l'endurance pour aider à trouver des solutions et à créer des lignes de conduite viables et appropriées pour les participants aux événements sportifs de masse. Mais aussi pour le personnel des manifestations, les bénévoles et la communauté dans son ensemble", a déclaré vendredi le docteur Stéphane Bermon, directeur du département science et santé de World Athletics. Les objectifs seront de faire des recommandations pour éviter la propagation de maladies lors d'événements de masse et de conseiller les organisateurs de courses et les fédérations sportives sur un retour à la normale après la pandémie de Covid-19. Le cyclisme, le ski, le triathlon, l'aviron et le Comité international paralympique (IPC) feront partie de ce groupe de travail. (Belga)