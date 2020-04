Sa carrière, ses buts, les Diables Rouges, Anderlecht: Romelu Lukaku se confie sans langue de bois

Romelu Lukaku a profité du confinement ce samedi pour réaliser un Question/Réponse sur le réseau social Twitter. L'attaquant des Diables Rouges n'a éludé aucun question, e son activité footballistique à ses goûts musicaux en passant par ses joueurs, clubs et buts préférés ou encore ses préférences en matière de jeux vidéos.

But préféré en équipe nationale de Belgique? "Le 50e car c'était le jour de l'anniversaire de ma maman".

But préféré? "Le premier de ma carrière avec Anderlecht".

Le meilleur joueur avec qui tu as évolué? "Eden Hazard".

Ta destination de vacances préférée? "Los Angeles est cool".

La plus grande différence entre la Premier League et la Serie A? "Tactiquement, ici, tu es testé tous les week-ends. La vitesse (l'intensité) est plus grande en PL".

Si tu pouvais évoluer avec un attaquant du "passé", ce serait qui? "Euh soit Thierry Henry soit Nicolas Anelka".

Comment c'était de travailler avec Henry (chez les Diables Rouges, ndla)? "Bien! Son niveau de détail est incroyable. Un vrai maître qui veut aider à tout moment".

Est-ce que tu voudrais que ton fils devienne un footballeur professionnel comme toi? "Je veux juste qu'il soit en bonne santé, heureux et aimé".

Qu'est-ce qui est mieux: rap français ou rap belge? "Rap américain".

Quel est ton artiste US préféré? "Je n'en ai pas. 2Pac, Biggie, Jay-Z, Nas , 50 Cent. J'aime le 'old school'".

Est-ce que tu reviendras à Anderlecht un jour? "C'est sûr".