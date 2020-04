Coronavirus - Charles Leclerc gagne le GP virtuel de Chine, Vandoorne 5e, Courtois 15e

(Belga) Charles Leclerc a remporté le Grand Prix virtuel de Chine, dimanche. Le Monégasque de Ferrari a devancé le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) et le Chinois Guanyu Zhou (Renault). Stoffel Vandoorne (Mercedes) a pris la cinquième place. Thibaut Courtois, qui défendait les couleurs de Red Bull, s'est classé 15e.

Vandoorne avait franchi la ligne en troisième position, mais a reculé au cinquième rang en raison d'une pénalité. Ce Grand Prix virtuel de Chine, disputé sur la moitié de la distance du vrai Grand Prix, constituait la troisième manche du F1 Esports Virtual Grand Prix Serie, sur simulateur. Leclerc avait remporté la deuxième course le 5 avril. Le pilote chinois de Formule 2 Guanyu Zhou s'était adjugé la manche d'ouverture, le Grand Prix du Bahreïn, le 23 mars. La Formule 1 organise ces courses pour le divertissement des fans après que les huit premières courses de la saison ont dû être annulées ou reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Outre des pilotes de F1 et des autres catégories, comme la F2 ou la Formule Electrique, d'autres sportifs ont été invités à participer. C'était le cas notamment des joueurs de football Thibaut Courtois et Ciro Immobile. Le gardien des Diables Rouges a pris la 15e place, l'attaquant de la Lazio, qui représentait Alpha Tauri, la 17e.