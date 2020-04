"En forme, il est impossible à arrêter": Romelu Lukaku encensé par une ancienne gloire de l'Inter Mila

Romelu Lukaku n'en finit plus de séduire l'Italie. Le Diable Rouge, auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Inter Milan, impressionne de très nombreux observateurs. L'ancien attaquant de l'Inter Milan, Christian Vieri en fait partie. Ce dernier a dressé un portrait plus qu'élogieux du Diable Rouge, auteur de 23 buts cette saison.

"Quand il est en pleine forme, c’est impossible de l’arrêter", a affirme Vieri au Daily Mail. "23 buts en 35 matchs, ce sont des statistiques incroyables. Surtout pour un joueur étranger qui était habitué à la Premier League. Il est plus grand et plus fort que ses adversaires. Romelu me rappelle vraiment moi-même. Il a également un pied gauche létal et une énorme capacité d’extension. Je lui souhaite le meilleur à Milan", a-t-il poursuivi.

Visiblement, l'ancien attaquant est surtout surpris par l'adaptation de Lukaku. "La Serie A est une compétition très exigeante. Mais si vous êtes bien physiquement et que vous vous entraînez dur, vous pouvez détruire l’adversaire. Je suis Lukaku depuis près de 10 ans et j’ai été profondément impressionné par sa force. En Angleterre, il est parti par la petite porte, mais ici, en Italie, Conte peut utiliser pleinement le potentiel de Lukaku", a expliqué Vieri.

Des compliments qui feront sans aucun doute plaisir au principal intéressé !