Coronavirus: le FC Barcelone prêt à vendre le nom de son stade pour récolter des fonds

Barcelone n'avait encore jamais renommé son stade du nom d'un généreux sponsor. Le Barça est prêt désormais à vendre le nom de son Camp Nou à un partenaire pour récolter des fonds et lutter contre le coronavirus, a annoncé le club catalan mardi.

Barcelone est ainsi disposé à changer le nom de son stade pour un an. Le Camp Nou est l'un des plus grands stades en Europe avec ses 99.000 places. Il n'a jamais changé de nom pour un partenaire commercial depuis 1957.

"Nous voulons envoyer un message universel. Pour la première fois, quelqu'un pourra mettre son nom sur le stade du Camp Nou et les profits seront entièrement humanitaires et non pour le Barça", a expliqué Jordi Cardoner le vice-président du club espagnol à Associated Press mardi.

Le club avait planifié cette option pour 2023-2024, avec un objectif de récolter 300 millions d'euros sur 25 ans, permettant ainsi de rénover le stade et ses infrastructures.

Jordi Cardoner, lui-même souffrant du virus, n'a pas estimé le montant que pourrait rapporter cette action. "Nous sommes ouverts à tout. Nous voulons maximiser l'aspect économique, et s'assurer aussi que les partenaires partagent nos mêmes valeurs sociales", a-t-il ajouté.