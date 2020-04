Laurent Ciman: "Un retour en Belgique? Je ne ferme pas la porte, mais ça reste compliqué" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le défenseur du Toronto FC s'est confié à notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Comme nous, les habitants du Canada sont confinés actuellement. C’est donc le cas aussi de Laurent Ciman, le défenseur du Toronto FC. Confiné à Montréal, l’ancien défenseur du Standard nous raconte comment il vit cette période particulière. "Tous les matins, nous avons un entrainement avec le préparateur physique qui nous suit via une application: nous faisons 40 minutes de vélo et ensuite 40 minutes de gym. Le club met tout en œuvre pour nous maintenir en forme. On change régulièrement le programme, on peut aller courir. Le club gère bien la situation", explique-t-il.

Au niveau familial, les choses se passent également bien pour Laurent Ciman. "Nous sommes tous ensemble, c’est le plus important. On a la chance d’être dans une maison, les enfants peuvent circuler comme ils le veulent. Il y a des pièces où on peut être au calme aussi. Je ne peux pas me plaindre".

"Ma plus belle période? À Courtrai"

Lors de cette interview, Laurent Ciman est également revenu sur sa carrière en Belgique. Où a-t-il vécu sa plus belle période? "Je vais vous surprendre : c’est à Courtrai (NDLR: saison 2009-2010). Je venais de vivre une saison difficile à Bruges, je ne pensais pas me relever comme ça. J’ai pu retrouver mon niveau grâce à Georges Leekens, Philippe Vande Walle et Yves Vanderhaeghe. Je leur dois beaucoup, j’avais touché le fond à Bruges, je n’arrivais plus à prendre du plaisir. Ensuite, j’ai pu signer au Standard".

Laurent Ciman a joué pendant plus de 10 ans au haut niveau en Belgique. Envisage-t-il un retour en Pro League? "Je ne ferme pas la porte mais ça reste compliqué au niveau familial. Je pense que tout le monde le sait. Je n’oublierai jamais ce que j’ai vécu à Charleroi, à Courtrai, au Standard et même à Bruges. Cependant, mon avenir est ici".

"Ibrahimovic? C’est un monstre"

Laurent Ciman a aussi joué pour plusieurs équipes en MLS: l’Impact Montréal, le Los Angeles FC et donc le Toronto FC, où il évolue toujours actuellement.

Dans la Cité des Anges, Ciman a eu la chance de disputer le derby face au LA Galaxy. Un club où évoluait un certain… Zlatan Ibrahimovic. "C’est un monstre. Il est aussi bon techniquement que physiquement. C’est quelqu’un qui a du charisme aussi. Cela ne doit pas être facile de travailler avec lui pour certains joueurs car il est très exigeant. Mais ça reste un joueur exceptionnel et il fait partie des meilleurs attaquants du monde".

Laurent Ciman a aussi eu un beau parcours en équipe nationale: il a porté à 20 reprises le maillot des Diables Rouges. A-t-il des regrets? "Je n'ai pas de regrets mais j'ai connu deux moments plus difficiles: je n'ai pas beaucoup joué aux JO, je pense que je méritais de jouer un peu plus. Et Il y a aussi la Coupe du monde en Russie: j’étais le joker médical. Je ne m’attendais pas à l’être par rapport à mes prestations mais c’étaient les choix du coach et il fallait les respecter", conclut-il.

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Laurent Ciman via le lien ci-dessous.